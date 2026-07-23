Številno občinstvo si je ogledalo ganjlivo zgodbo o izgubljenem moštvu

V sredo zvečer je v Prosvetnem domu na Opčinah potekalo predvajanje dokumentarnega filma The Lost Dream Team (Izgubljeno moštvo) hrvaškega režiserja Jureta Pavlovića. Dogodek, ki je v openski hram košarke privabil veliko množico ljudi, sta ob podpori rajonskega sveta za vzhodni Kras priredila domače SKD Tabor in AŠZ Jadran, ki ravno letos slavi 50-letnico delovanja. Film nazorno in na trenutke tudi zelo čustveno pripoveduje zgodbo o zadnji legendarni jugoslovanski košarkarski reprezentanci in njeni zmagi na evropskem prvenstvu v Rimu junija leta 1991, ravno v času razpada skupne republike in začetka krvave vojne.

Častna gosta večera sta bila nekdanji slovenski reprezentant Goran Jagodnik in legendarni košarkarski trener Bogdan Tanjević, z njimi se je pred začetkom filma pogovarjal novinar Erik Piccini. Uvodni pozdrav je imel predsednik SKD Tabor Matija Furlan, podpredsednik AŠZ Jadran pa se je spomnil legendarne prijateljske tekme med Tanjevićevo Bosno iz Sarajeva in Jadranom, ki je bila odigrana 26. junija 1979 ravno v Prosvetnem domu.