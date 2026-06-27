Petek, 26. junija 2026

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Severnim morjem. V višinah bo k nam od severovzhoda dotekal postopno bolj suh in topel zrak.

Danes bo jasno. V hribih se bodo popoldne pojavili oblaki in bodo možne nekatere plohe na meji z Venetom. Vroče bo. Dopoldne bo pihal burin, ki bo trajal več časa na Krasu in v Trstu. Kasneje bo pihal veter z morja.

Danes bo večinoma jasno in vroče. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.