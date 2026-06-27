BAT Trst z rastjo, ki je presegla pričakovanja

Medtem ko se tržaška industrija sooča z negotovostjo, britanska multinacionalka BAT ostaja ena redkih velikih industrijskih zgodb o uspehu. Od prihoda v Trst januarja 2022 je podjetje ustvarilo skoraj 400 delovnih mest, vložilo več kot 230 milijonov in se razvilo v enega ključnih industrijskih in inovacijskih centrov skupine BAT v Evropi.

Dosežke podjetja so njegovo vodstvo in raziskovalci poslovne šole MIB predstavili na današnji novinarski konferenci v prostorih Trgovinske zbornice. Ob tej priložnosti so predstavili tretjo izdajo študije o gospodarskem vplivu centra A Better Tomorrow Innovation Hub v Boljuncu, ki potrjuje, da je tržaški BAT lani ustvaril skupni gospodarski učinek v višini 275,6 milijona evrov. Po ugotovitvah raziskovalcev vsak evro proizvodnje podjetja ustvari do 5,5 evra dodatne gospodarske aktivnosti v širšem gospodarskem sistemu, več kot 90 odstotkov ustvarjene dodane vrednosti pa ostane v Trstu in Furlaniji - Julijski krajini.

Kot so spomnili na srečanju z novinarji, se je zgodba BAT Trst začela 12. januarja 2022, ko je bila v dolinski občini ustanovljena družba BAT Trst s skromnim osnovnim kapitalom v višini 50.000 evrov, ki ga je v celoti zagotovila družba BAT Italija. Že nekaj mesecev pozneje, septembra istega leta, je edini družbenik izvedel dokapitalizacijo v višini 56 milijonov evrov, s čimer je jasno pokazal dolgoročne ambicije projekta. Danes so številke povsem drugačne. Ob koncu leta 2025 je osnovni kapital družbe znašal dva milijona evrov, medtem ko je njen lastniški kapital presegel 200 milijonov evrov. To je eden najbolj oprijemljivih dokazov, da se je BAT odločil Trst razvijati kot dolgoročno strateško lokacijo in ne zgolj kot proizvodnjo enoto.

Ko je BAT leta 2022 začel poslovati v Trstu, je bilo malo takšnih, ki bi pričakovali tako hitro rast. Do konca leta 2025 je podjetje zaposlovalo 355 ljudi, povprečna starost zaposlenih je 33 let, so povedali na včerajšnji predstavitvi. Samo v zadnjem letu je družba ustvarila 99 novih delovnih mest.