Petek, 27. februarja 2026

Nad južno in vzhodno Evropo ter nad Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih se nad nami zadržuje dokaj topel in suh zrak.

Danes bo jasno do rahlo oblačno. Zaradi nizkih oblakov bo več oblačnosti na obali. V nižinah in na obali se bodo predvsem ponoči pojavljale meglice ali megla.

Pretežno jasno bo. Ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost, ki se lahko pojavi tudi ob morju.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.