Trst se bo spet spremenil v prestolnico kvalitetnega oljčnega olja

Sredi marca bo Trst postal prestolnica ekstra deviškega oljčnega olja. Med 13. in 15. marcem se bo v kongresnem centru Generali v Starem pristanišču zbralo 230 razstavljavcev iz 14 italijanskih regij in Hrvaške, mesto pa bo gostilo tudi kupce iz 13 različnih držav. Osemnajsta izvedba sejma Olio Capitale bo tako v treh dneh združila pridelovalce, strokovnjake, gostince in ljubitelje vrhunskih okusov ter znova potrdila pomen oljkarstva za gospodarstvo in kulturo sredozemskega prostora.

Podrobnosti letošnje izdaje so njeni protagonisti predstavili na današnji novinarski konferenci v Trgovinski zbornici. Njen predsednik Antonio Paoletti je tako spomnil, da je Olio Capitale edini specializirani sejem v Italiji, ki na enem mestu celovito predstavlja nacionalno proizvodnjo ektra deviškega oljčnega olja. Prireditev prireja Trgovinska zbornica prek družbe Aries in v sodelovanju z Občino Trst ter partnerji. Letos bo sejem v fokus postavil tudi vlogo mlajše generacije v oljkarstvu. »Olio Capitale Giovani« izpostavlja mlade podjetnike, ki združujejo tradicijo z inovacijo, digitalnim komuniciranjem in sodobnimi tržnimi pristopi,« je dejal Paoletti in pristavil, da bo sejem tako kot vsako leto uvedel posvet. Letošnja izdaja bo namenjena vprašanju medgeneracijskega prenosa v kmetijstvu, strokovnjaki pa bodo osvetlili izzive in priložnosti, povezane z ohranjanjem znanja, družinskih tradicij in krajinske kulturne dediščine, je včeraj razložil Antonio Paoletti.

Da je sejem Olio Capitale dodana vrednost za Trst, so na srečanju poudarili podžupanja Serena Tonel, občinski odbornik za turizem Giorgio Rossi in pristojni za okolje v deželni vladi Fabio Scoccimarro.