Petek, 5. junija 2026

Od severozahoda se Alpam bliža nova hladna fronta. Pred njo v višinah nad naše kraje doteka topel in prehodno nekoliko bolj suh zrak.

Danes bo pretežno oblačno z zmernimi do znatnimi padavinami. Možne bodo tudi krajevne nevihte, zlasti v nižinah in Predalpah. Ob morju bo dopoldne pihal zmeren južni veter, zvečer pa šibka burja

Danes se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.