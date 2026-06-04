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ZCPZ

Bogdan Kralj novi predsednik Zveze cerkvenih pevskih zborov

Zveza cerkvenih pevskih zborov v Trstu je ob izteku mandata dosedanjega izvršnega odbora prenovila zasedbo z vstopom novih sodelavcev

Spletno uredništvo |
Trst |
4. jun. 2026 | 17:06
    Bogdan Kralj novi predsednik Zveze cerkvenih pevskih zborov
    Bogdan Kralj (ARHIV)
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Na občnem zboru Zveze cerkvenih pevskih zborov so člani izvolili sedem kandidatov, ki so na prvi seji določili funkcije znotraj odbora. V naslednjem triletju bo Zvezi predsedoval prof. Bogdan Kralj, dirigent s preverjeno izkušnjo tudi na področju cerkvenega petja in z menadžersko izkušnjo na glasbenem področju, saj je bil dolgo let ravnatelj Glasbene matice. Dosedanja predsednica Rossana Paliaga, ki je devet let vodila zgodovinsko pevsko organizacijo, je sprejela podpredsedniško funkcijo. Tajnica odbora bo Ana Fajdiga, ki je tudi v prejšnjem mandatu sodelovala pri izvršnem odboru ZCPZ, blagajnik pa bo dosedanji nadzornik Vinko Škerlavaj. Novi člani izvršnega odbora so Borut Brecelj, Martin Tul in Marko Macor. Tudi nadzorni odbor je delno prenovljen: sestavljajo ga Mara Petaros, Igor Stopar in Marko Tavčar.

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