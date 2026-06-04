DZ je danes z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministrsko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premierja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter trojček NSi, SLS in Fokus, podprli pa so jo tudi v Resnici in poslanca narodnih skupnosti.

Iz kvote stranke SDS bodo ministrska mesta zasedli Andrej Šircelj kot minister za finance, Franci Matoz kot minister za notranje zadeve in javno upravo, Tone Kajzer kot minister za zunanje in evropske zadeve, Borut Rončević kot minister za izobraževanje, znanost in mladino, Polona Rifelj kot ministrica za okolje in prostor, Ignacija Fridl Jarc kot ministrica za kulturo in Suzana Lep Šimenko, ki bo kot ministrica brez resorja pristojna za vodenje urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Iz kvote strank NSi, SLS in Fokus (pri čemer iz SLS ne prihaja noben od ministrov), bodo v vladi sedeli ministri za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, za obrambo Valentin Hajdinjak, za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs in za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič.

Ministri iz kvote stranke Demokrati pa bodo Anže Logar, ki bo vodil ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, Tadej Ostrc, ki bo vodil ministrstvo za zdravje, in Mihael Zupančič, ki bo vodil ministrstvo za pravosodje.

Ministri bodo v DZ zdaj najprej zaprisegli, sledila bo primopredaja poslov med zdaj že nekdanjim premierjem Robertom Golobom in novim predsednikom vlade Janezom Janšo in ustanovna seja vlade, na kateri je pričakovati tudi že nekaj kadrovskih potez.