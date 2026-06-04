Dežela FJK mora ponovno oceniti nagrado Luchetta

Deželno upravno sodišče (TAR) Furlanije - Julijske krajine je sprejelo pritožbo Fundacije Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, ki podeljuje novinarsko nagrado Luchetta. Ta je pred meseci presenetljivo ostala brez denarne podpore Dežele FJK za naslednje triletje (2026-2028). Po odločitvi upravnih sodnikov mora dežela ponovno oceniti fundacijo, ki je zaprosila za prispevek, lahko pa se tudi pritoži na drugostopenjsko upravno sodišče, to je državni svet v Rimu.

»Nerazumno in nelogično«

S sodbo, sprejeto 20. maja in objavljeno v četrtek, je sodni senat, ki mu je predsedoval Carlo Modica de Mohac di Grisì, razveljavil ukrep, proti kateremu se je fundacija pritožila, in deželo obsodil tudi na plačilo sodnih stroškov fundaciji (2500 evrov). Ta je po oceni pristojne komisije na razpisu za prejem deželnih sredstev obtičala pri 58 točkah, torej pod minimalnih pragom 60 točk. Fundacija novinarsko nagrado in prireditev organizira že 22 let, pri ocenjevanju pa se je zataknilo ravno pri kriteriju, ki se nanaša na kontinuiteto in organizacijsko sposobnost (8/30).

Sodniki so v sodbi izpostavili, da je bilo točkovanje v primeru Fundacije Luchetta »nerazumno in nelogično«, poleg tega so poudarili, da gre za eno izmed najbolj prestižnih novinarskih nagrad na mednarodni ravni, ki se bliža svoji 23. zaporedni izdaji, pri organizaciji pa sodeluje javna radiotelevizija RAI.

Dežela je nagradi Luchetta odrekla podporo decembra lani, le nekaj tednov po tem, ko je predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga javno izrazil negodovanje zaradi podelitve nagrade Francesci Albanese, posebni poročevalki ZN za palestinska ozemlja, ki je zelo kritična do Izraela.