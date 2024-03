Petek, 8. marca 2024

Od severovzhoda se območju Alp bliža višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka, ki bo nekoliko vplivalo tudi na vreme pri nas. Od severovzhoda doteka hladnejši in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved je delno negotova. Kaže na bolj oblačno vreme z delnimi razjasnitvami a tudi občasnimi rahlimi padavinami, lahko z rahlim sneženjem nad okoli 800-1000 m. Na obalnem območju bo dopoldne pihala šibka do zmerna burja.

Pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine. Meja sneženja bo med 500 in 800 m nad morjem.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, na Goriškem in ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 4 do 10, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.