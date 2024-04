Četrtek, 25. aprila 2024

Po nižinah in ob morju bo ponoči in zjutraj zmerno deževalo, zlasti na vzhodu. Od popoldneva se bo vreme izboljšalo. Na obalnem območju bo prehodno zapihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo še nekoliko pod dolgoletnim povprečjem.

Danes bo sprva oblačno, manjše padavine bodo čez dan najkasneje ponehale v jugovzhodnih krajih. Oblaki se bodo trgali, popoldne bodo nastale kratkotrajne krajevne plohe.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 8 do 12, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.