Petek, 9. oktobra 2026

Hladna fronta je dosegla Alpe, nad Genovskim zalivom je nastal ciklon. Nad naše kraje v višinah z jugozahodnim vetrom doteka topel in vlažen zrak.

Dopoldne bo oblačno vreme z občasnimi padavinami, ki bodo obilnejše ob obali. Na obalnem področju bo pihala rahla burja. Popoldne so bo vreme izboljšalo, burja bo oslabela.

Večinoma oblačno bo. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera povečini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.