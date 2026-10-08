Geometrijske abstrakcije 22 umetnic

Obalne galerije Piran v koprski Galeriji Meduza gostijo mednarodno skupinsko razstavo geometrijske abstrakcije Plastenje / Stratificazione / Layering, ki združuje 22 ustvarjalk iz desetih evropskih držav in Japonske. Razstava je nastala pod okriljem pomembne evropske galerije za geometrijsko in konkretno umetnost 37 Gallery iz Budimpešte kot skupinski kuratorski projekt galeristke Andree Bódis in Barna Benedeka. Leta 2024 je bila zasnovana kot potujoča razstava. Iz Budimpešte se je v letu 2025 preselila na Dunaj, v Köln in francoski Coaraze, leta 2026 pa v Sofijo in Koper, od koder gre v Leiden na Nizozemskem. Celotni cikel se bo končal leta 2028 z izdajo kataloga.

Posebnost projekta je, da se v vsaki državi razstavi priključijo nove umetnice iz tistega okolja, zaradi česar je prvotna skupina 13 avtoric narasla na sedanjih 22. Iz Slovenije od začetka sodeluje Beti Bricelj, na razstavi v Kopru pa se je pridružila še Katja Pál.

Beti Bricelj je ob razstavi povedala: »Izredno me veseli, da je razstava Layering po številnih mednarodnih postajah prispela tudi v Slovenijo in našla svoj prostor v Galeriji Meduza. Upam, da bo pritegnila čim več obiskovalcev ter jim ponudila priložnost za odkrivanje bogastva raznolikih smeri geometrijske abstrakcije. «

Naslov razstave nakazuje večplastno celoto različnih prepoznavnih ustvarjalnih pristopov posameznih umetnic, katerih izhodišča so v geometrijski umetnosti (gradniki so geometrijski elementi), konkretni umetnosti (barva, oblika, linija in kompozicijski odnosi so to, kar gledamo; ne predstavlja nečesa drugega) in sistemski umetnosti (snovanje poteka po pravilu ali sistemu) ter optičnih raziskavah prostora in zaznavanja.