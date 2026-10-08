UI lahko obenem olajša delo in odpira vrata prevaram

Kaj če bi vas poklical vaš otrok, partner ali sodelavec - s svojim glasom, svojimi besedami in prepričljivo zgodbo -, vendar na drugi strani ne bi bil on? Umetna inteligenca (UI) je v nekaj letih iz tehnološke novosti postala orodje, ki lahko pomaga pri delu, raziskovanju in vsakodnevnih opravilih, hkrati pa odpira vrata prevaram, kraji podatkov in povsem novim oblikam manipulacije.

O tej dvojni naravi UI je bilo govora na današnjem posvetu Barcolana AI Sea Summit na poslovni šoli MIB na Frnedu. Dopoldne so strokovnjaki iskali odgovore na vprašanja, kako UI spreminja naše vsakdanje življenje, podjetja, inovacije in delo. Popoldne pa so pogled usmerili v morje - od varnejše plovbe in pametnejših ladij do varovanja okolja, medicinske pomoči in odločanja.

Srečanje se je začelo z razpravo o tem, kako umetno inteligenco sploh uporabljati in ali je za njeno uporabo potrebna draga oprema, zmogljiv računalnik ali posebno tehnično znanje. Alessandro Piemontesi je povedal, da so številna orodja, ki jih potrebujemo, že na naših telefonih in računalnikih. Če uporabljamo napravo, kupljeno v zadnjih nekaj letih, imamo lahko velik del potrebne infrastrukture že pri roki. Večji izziv je pogosto drugje - v znanju, kako tehnologijo uporabiti na smiseln način. Sodobni modeli UI omogočajo pripravo besedil, iskanje in obdelavo informacij, raziskovanje, ustvarjanje vsebin ter pomoč pri številnih vsakodnevnih nalogah. Za njihovo uporabo praviloma ni potrebno programiranje in pisanje kode. Uporabniška izkušnja je vse bolj podobna drugim digitalnim orodjem, ki jih že poznamo, je dejal govornik in dodal, da preprost dostop še ne pomeni, da je vsako orodje primerno za vsako nalogo.

Eden glavnih poudarkov je bil, da UI ne smemo uporabljati zgolj zato, ker jo lahko. Najprej je treba vedeti, kaj želimo doseči. Nato lahko določimo, kateri del naloge lahko prevzame tehnologija in katerega mora še vedno opraviti človek. Diego Vendramin je poudaril, da več podatkov še ne pomeni več pameti. Posebno vprašanje predstavlja količina podatkov, ki jih UI uporablja. Sodobni sistemi namreč lahko obdelujejo ogromne količine informacij, vendar več podatkov še ne pomeni samodejno tudi boljšega rezultata. Pomembni so kakovost podatkov, njihova relevantnost, način obdelave in predvsem kontekst.