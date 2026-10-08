Peter Gerdol bo, vsaj v prvem delu sezone, vodil tudi moški svetovni pokal

Krovna smučarska organizacija Fis se tik pred začetkom zime sooča z iskanjem novega direktorja za moški del svetovnega pokala v alpskem smučanju, poroča STA. Markus Waldner je zvezo obvestil, da po 12 letih zapušča položaj. V prvem delu sezone bo tekmovanja v obeh konkurencah vodil tržaški Slovenec Peter Gerdol (stanuje v Žabnicah v Kanalski dolini), sicer glavni direktor ženskih tekem.

»To ni odločitev, ki bi jo sprejel zlahka,« so Južnega Tirolca iz Brixna navedli na spletni strani Fis. Odgovornost za vodenje vrhunskega alpskega smučanja je označil za privilegij, a hkrati za položaj, ki prinaša ogromen pritisk. »Z leti, ko sta se Fis in sam šport spreminjala ter rasla, je ta pritisk narasel do točke, ko čutim, da nimam več energije oziroma prave miselnosti za izpeljavo še ene celotne sezone na način, kot bi si želel,« je pojasnil 63-letnik.

Waldner ne bo takoj prekinil stikov s svojo staro funkcijo. V sezoni 2026/27 bo pomagal svojemu nasledniku, da bo prevzem dela potekal kar se da gladko. Kot kaže, bo ostal znotraj mednarodne smučarske organizacije, vendar naj bi prevzel nove zadolžitve znotraj federacije.

Še tri tedne nazaj ni kazalo, da bi se Waldner rad poslovil z mesta vodje moških tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju. Skupaj z direktorjem ženskega svetovnega pokala Petrom Gerdolom, vodjo tekmovanja v Sloveniji Andrejem Špornom ter predstavniki RTV Slovenija so v Kranjski Gori pregledali športni in televizijski del priprav na Pokal Vitranc in Zlato lisico, ki bosta januarja v Sloveniji na progi Podkoren.