Na Barcolani tudi spomin na potres

»Potres je porušil domove, ne pa solidarnosti.« S tem sporočilom je včeraj v Kavani potekal spominski dogodek ob 50-letnici potresa v Furlaniji. Dogodek La prima volta che ho visto il mare je bil del programa Barcolane 58, začel pa se je na Trgu Cavana, kjer so se zbrali predstavniki mest in krajev, povezanih s potresom leta 1976.

O potresu, njegovih posledicah in predvsem o takratni solidarnosti so spregovorili župani Gradeža, Lignana in Gumina Giuseppe Corbatto, Laura Giorgi in Roberto Revelant ter predsednik SVBG Mitja Gialuz. Pogovor je vodil Paolo Mosanghini. Gialuz je povedal, kako je nastala zamisel za dogodek in ob tem spomnil, da je bila pomoč iz Trsta po potresu hitra in množična. »Solidarnostni stroj« se je sprožil skoraj takoj, na prizadeta območja so odhajali študenti, prostovoljci in številni ljudje, ki so želeli pomagati.

Pomemben del pomoči je prišel tudi z obale. Lastniki stanovanj in počitniških hiš v Lignanu so odprli vrata ljudem, ki so ostali brez svojih domov. Namestitev prebivalstva je bila po potresu ena največjih težav. Številne družine so morale zapustiti svoje domove, zato je bilo treba hitro zagotoviti začasna bivališča in osnovne pogoje za življenje. Prav spomin na to solidarnost je bil po Gialuzovih besedah tudi povod za letošnji dogodek. Barcolana je želela ob 50. obletnici ponuditi simbolično gesto spomina in zahvale vsem, ki so takrat pomagali.

Za literarni del programa sta poskrbela Adriano Giraldi in Teodora Kaličanin, njuno branje je skupaj z glasbo ustvarilo okvir za spomin na dogodke, ki so za vedno zaznamovali Furlanijo.

V nadaljevanju je bila predstavljena razstava La prima volta che ho visto il mare – 1976–2026, ki bo do nedelje na ogled v občinskih razstavnih prostorih v Ulici Capitelli. Fotografije in dokumenti prikazujejo razdejanje v krajih, kot so Gumin, Pušja ves in Osoppo, osebna pričevanja pa govorijo o strahu, izgubi hiše in negotovosti v prvih dneh po potresu.

Med zgodbami so tudi spomini tistih, ki so bili leta 1976 še otroci. Opisujejo noč, ko so jih s postelj pognali sunki, tresenje hiš in občutek, da se je svet okoli njih nenadoma ustavil. Spomin na dogodke iz leta 1976 bo mogoče podoživeti danes in v nedeljo od 10. do 20. ure, jutri od 10. do 21. ure, v soboto pa bo razstavni prostor odprt do 22. ure.