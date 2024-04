Ponedeljek, 15. aprila 2024

Jutri zjutraj bo ob morju in po nižinah rahlo oblačno, v hribih bo spremenljivo do oblačno vreme z možnostjo dežja, ponekod so predvidene tudi kratkotrajne plohe in nevihte, ki bodo lahko proti večeru zajele tudi del nižin. Ob morju bo pihal zmerni veter z juga.

Jutri bo precej jasno z občasno koprenasto oblačnostjo in nekoliko hladneje. Jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil. Proti večeru se bo v severozahodnih krajih pooblačilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.