Ponedeljek, 15. junija 2026

Prevladovalo bo bolj spremenljivo vreme, več sončnega vremena bo v spodnji nižini in na obali. Popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha, ki se bo nato širila do nižin. Ob morju bo sprva pihala šibka burja, ki bo popoldne oslabela.

Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.