Ljudje v Trstu obožujejo Jamesa Joycea. Da je tako, smo se lahko spet prepričali včeraj v kavarni San Marco, kjer je uvod v niz prireditev Bloomsday presegel pričakovanja – toliko je bilo udeležencev, da zanje še stoje ni bilo mesta. Tako ob jutranjem irskem zajtrku »s Poldy in Molly Bloom« oz. ob predstavi gledališke skupine Amici di San Giovanni kot na predavanju o letošnji rdeči niti, drugem poglavju Joyceovega romana Ulikses, ki nosi naslov Nestor. Starejši in mladi, pa tudi turisti na počitnicah so kimali ob poslušanju univerzitetne profesorice Laure Pelaschiar, ki je strnila glavne teme Nestorja. Za tiste, ki romana niso prebrali, velja zabeležiti, da Joyceova struktura vzporedno sledi Homerjevi Odiseji, saj je irski avtor vsako poglavje zasnoval na podlagi določenega lika ali dogodka iz antičnega epa. V tem, drugem poglavju pride na dan soočanje novih in starih idej, razlika med generacijami in razmislek o vplivu zgodovine na posameznika.

V Odiseji se Odisejev sin Telemah odpravi iskat novice o očetu in obišče starega kralja Nestorja, ki mu svetuje in govori o preteklosti ter o pomenu zgodovine. V Uliksesu se ta motiv zrcali v liku Stephena Dedalusa, izobraženega, inteligentnega in občutljivega učitelja zgodovine, polnega dvomov vase in kritičnega do družbe, vere in zgodovine, ki je zanj »nočna mora, iz katere se skušam prebuditi«. Stephena pokliče k sebi nadrejeni, ravnatelj gospod Deasy, ki je za razliko od Homerjevega Nestorja omejen, ozkogleden, jezikovno agresiven, samozadosten, poln predsodkov in konzervativnih pogledov, za nameček pa še antisemit, ki sovraži ženske.

»Misli, da deli modrosti o denarju in zgodovini, dejansko pa deluje negativno, skorajda ostudno. Joyce nam razkriva pošast, ki doseže višek z besedami, da Irska ni nikoli preganjala Judov, saj jim ni nikoli dovolila vstopa v državo, pa z gromkim krohotanjem z izkašljevanjem sluza, kar vzbudi tudi v bralcu stud,« je ocenila predavateljica. Dedalusov odpor ostaja sicer predvsem notranji, saj se v neposreden spor z njim ne spušča.

Danes tudi Joyceov sprehod

Prvi dan Bloomsdaya se je nadaljeval s predstavo in koncertom. V muzeju LETS pa so v popoldanskih urah odprli razstavo Nestory - Joyce in cocci Paola Pascutta, ki je podpisal tudi skupno podobo festivala. Danes se bo začelo dogajati prav tam že ob 10. uri s predstavitvijo knjige Lorenza Greppija Canti irlandesi, ob 12. uri bo od tam krenil sprehod po Joyceovih sledeh, ob 17.30 bodo v kavarni San Marco predstavili grafični roman Ulysses Alexandrosa Karavasa; ponovno si bo mogoče ob 20. uri ogledati predstavo Circe & Nestore v Rossettiju. Ob 21. uri pa bo v muzeju Sartorio koncert Ciacolopolis v tržaškem dialektu.