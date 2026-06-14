Spodnji del Ulice Commerciale od ponedeljka zaprt za promet

Na območju Škorklje, med Trgom Casali in Ulico sant'Anastasio, se bodo v ponedeljek začela dela za obnovo kanalizacije pod Ulico Commerciale. Ta del pomembne prometnice, ki povezuje Kras z mestnim središčem, bo zato zaprt za promet, vozila bodo usmerjali po ulicah Pauliana (v smeri mestnega središča) in sant'Anastasio (proti Krasu). Dela bodo izvajali tudi na območju med slednjima dvema ulicama.

Kot navaja podjetje AcegasApsAmga, bo to šele prva faza prenove kanalizacije, ki bo na tem delu Ul. Commerciale trajala do septembra. Ob ureditvi nove kanalčizacije bodo prenovili tudi vodovod in potencirali električno omrežje. Naposled bo zanesljivejša podzemna infrastruktura zagotovila učinkovitejše storitve, poudarja podjetje.

Zaradi obsega in kompleksnosti del so se odločili, da bodo le-ta razdelili v več sklopov. Skupno naj bi dela trajala 18 mesecev, sosledje bodo določili v sodelovanju z Občino Trst. Prva faza, ki zadeva spodnji del Ul. Commerciale, naj bi trajala od 15. junija do 11. septembra, pri čemer so želeli izkoristiti obdobje prekinitve šolskega pouka, da bi omejili težave v prometu.