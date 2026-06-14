V Italiji se krepi mladoletno delo

V zadnjih petih letih, se pravi med letoma 2020 in 2025, se je v Italiji število mladoletnih zaposlenih med 15. in 17. letom starosti več kot podvojilo: če jih je bilo v letu 2020 35.505, se je lani njihovo število dvignilo na 81.565, se pravi z 2,08 na 4,67 odstotka. Prav tako se je povečalo število zaposlenih mladih do 19. leta starosti, ki jih je bilo v letu 2020 243.899, v letu 2024 pa 427.072, pri čemer so všteti tudi mladi pod 14. letom. Na to kažejo podatki četrtega poročila italijanskega odseka svetovne organizacije za zaščito otrok Unicef z naslovom Mladoletno delo v Italiji: tveganja, nesreče in varnost na delovnem mestu, ki so ga v petek predstavili v Rimu ob svetovnem dnevu boja proti izkoriščanju mladoletne delovne sile.

Skladno s tem se je povečalo tudi število prijav nesreč pri delu, med populacijo med 15. in 17. letom je od 5815 v letu 2020 zraslo na 18.617 v letu 2024, od tega jih je bilo v tem obdobju 18 smrtnih. Med populacijo do 19. leta pa je bilo v letu 2020 30.242 prijav nesreč, od teh jih je 18.536 zadevalo mlade pod 14. letom, v letu 2024 pa 92.396, od teh 60.465 med mladimi pod 14. letom. Prijavljenih smrtnih nesreč je bilo 92, dejansko potrjenih pa 51. Čeprav se tedenski dohodek krepi za zaposlene obeh spolov, so plače pri moških praviloma višje od tistih pri ženskah.

Furlanija - Julijska krajina je s svojimi 1572 zaposlenimi mladimi med 15. in 17. letom v letu 2025 v spodnji polovici na lestvici italijanskih dežel, pri čemer je delež zaposlenih v primerjavi s celotno populacijo v tem starostnem pasu 4,79-odstoten. Glede tega je v poročilu podana le primerjava z letom 2024, razlika pa je v primeru FJK minimalna, saj je bilo takrat 1568 zaposlenih, zato je porast 0,26-odstoten. Število zaposlenih do 19. leta starosti pa se je v naši deželi v obdobju 2020-2024 povečal od 5357 na 9836. V enakem obdobju se je število prijav nesreč pri delu v slučaju mladih med 15. in 17. letom starosti s 132 dvignilo na 436 z enim smrtnim primerom. Med delovno populacijo do 19. leta starosti je bilo prijav nesreč v letu 2020 933, v letu 2024 pa 2528. V tem obdobju so prijavili tri smrtne nesreče, potrjeni sta bili dve.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.