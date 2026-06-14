Žile z močno pomlajeno postavo druge na troboju v Železni Kapli

Nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji je v močno pomlajeni postavi nastopila na Pokalu narodnih skupnosti, ki je včeraj potekal v Železni Kapli na Koroškem. Ekipo je sestavljalo 13 nogometašev pretežno letnikov 2007, 2008 in 2009. Žile so osvojile drugo mesto za koroškimi Slovenci in pred Ladinci.

Na prvi tekmi so mlade Žile s 5:1 nadigrale Ladince. Takoj so povedle 2:0 z zadetkoma Marka Predana in Patrika Persolje. V 23. minuti so Ladinci znižali zaostanek z enajstmetrovko, štiri minute zatem pa je za 3:1 zadel Aljaš Juren. V drugem polčasu je bil v 37. minuti uspešen Bastian Rismondo, za končni 5:1 pa je v 40. minuti zadel tokratni kapetan Dean Crevatin.

Na drugi tekmi so Žile s tesnim 0:1 klonile proti domačemu Team Koroška, ki pa je nastopil z veliko bolj izkušeno ekipo. Tekma je bila izenačena, prvi pa so bili blizu zadetka gostje s Crevatinom. V 9. minuti so koroški Slovenci zadeli, v nadaljevanju dvoboja pa so uspešno ubranili napade Žil. Mlada reprezentanca Slovencev v Italiji je tako osvojila drugo mesto, z igro pa je nadvse zadovoljila.