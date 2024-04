Ponedeljek, 22. aprila 2024

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bodo spet nastajale krajevne plohe, ki bodo najprej šibke in potem zmerne. Meja sneženja se bo popoldne spustila od 1000-1200 metrov na 600-800 metrov zvečer in ponoči. Na vzhodnem območju bo pihala zmerna burja, ki se bo okrepila proti večeru.

Jutri bo precej jasno, zjutraj bo marsikje možna slana. Čez dan se bo oblačnost povečala. Zvečer bo na zahodu že začelo rahlo deževati. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.