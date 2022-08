Ponedeljek, 8. avgusta 2022

Rahlo oblačno bo do spremenljivo. Še bodo možne krajevne plohe in kakšna nevihta zlasti v hribih in ponekod tudi v ravninskem pasu. Dopoldne bo nekoliko stanovitnejše, nato popoldne bodo spet možne plohe in kakšna nevihta predvsem v hribih in lahko tudi v ravninskem pasu.

Jutri bo na Primorskem delno jasno s šibko burjo. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na severu in vzhodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA