Ponedeljek, 9. decembra 2019

Na vzhodu bo oblačno vreme z zmernimi padavinami; na zahodu se bo oblačnost trgala in padavine bodo občasne in bolj šibke. V Julijcih bo zmerno snežilo do nadmorske višine okrog 700 m. Drugod bo sneženje šibkejše in le nad 1000-1200 m. Na tržaškem območju bo količina dežja lahko znatnejša.

Oblačno bo, občasno bo deževalo, meja sneženja se bo popoldne in zvečer spuščala. Ponoči bodo padavine ponehale.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER