Odločno zahtevajo slovenske otroške jasli

Občina Trst iz leta v leto veča število mest v občinskih otroških jaslih in gradi nove objekte, med temi izstopajo nove jasli in širitev otroškega vrtca pri Svetem Ivanu (tudi s sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost). Ponudba v slovenskem jeziku pa na občinskem ozemlju ostaja nespremenjena, in to kljub zagotovilom iz prejšnjega mandata istega župana Roberta Dipiazze, da bo pri Sv. Ivanu našel prostor tudi nov slovenski oddelek jasli.

Na to je na današnji novinarski konferenci pred samim gradbiščem opozorila leva sredina v mestnem in rajonskem svetu, ki je tudi predstavila peticijo. Svetnica Demokratske stranke Valentina Repini je spomnila, da sta s kolego Igorjem Svabom pobudo za odprtje slovenskega oddelka jasli predstavila že pred leti, v mestnem svetu jo je županova ekipa osvojila in nekajkrat tudi potrdila to namero, v novem mandatu, ko imajo največjo težo v koaliciji Bratje Italije, pa omenjeni oddelek ni več v načrtu. Tako da ostaja na celotnem občinskem ozemlju v slovenskih službah le 30 mest za malčke (17 v edinem občinskem oddelku v Ul. Veronese, 13 pa preko konvencije v Dijaškem domu Srečko Kosovel). Na Krasu pa nič, tako da se mnogi starši obračajo na vrtce in druge službe v Sloveniji, so med drugim poudarili ostali udeleženci, prisotna je bila vsa leva sredina.

Rajonski svetnik SSK oz. liste Punto Franco Franc Biancuzzi je potrdil, da predlog o odprtju slovenskih jasli v rajonskem svetu prav tako ovirajo Bratje Italije, medtem ko so ostali člani desnosredinske koalicije do tega bolj odprti. Predstavil je peticijo, s katero nameravajo zbrati najmanj 250 podpisov in jih predložiti predsedniku rajonskega sveta, da skliče javno skupščino na to temo. Poleg drugih je spregovoril tudi Peter Canciani, predsednik zavodskega sveta sosednje Večstopenjske šole Bartol, ki je na srečanju izpostavil prisotnost tako slovenskih kot italijanskih staršev ter dejal, da bi pri Sv. Ivanu lahko nudili popolno slovensko vzgojno-izobraževalno ponudbo od 0 do 18 let, mestne oblasti pa bi se morale tudi zavedati, da večja ponudba ustvarja večje povpraševanje, ravno tega pa se morda nekateri bojijo.