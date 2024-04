Odbojkarska sobota: vse ekipe so osvojile točke

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB FerroJulia – Sacile 3:1 (25:27, 25:14, 27:25, 27:25)

Zalet: Giurda 3, Vattovaz 4, F. Misciali 18, I. Misciali 10, Vigini 18, Furlan 7, De Walderstein (L1), Močnik (L2), Vidoni 0, Surian 0, nv. Winkler, Tromba, Stergonšek, Gulič. Trener: Privileggi.

Zalet ZKB FerroJulia se po zmagi proti Sacileju lahko pohvali, da je prav z vsemi tekmeci prišel do točk. V Nabrežini je (prvič v sezoni) padel še Sacile, s katerim si zdaj delita 50 točk, so pa tekmice ohranile višje, četrto mesto, saj imajo zmago več.

Tekma, kot kažejo delni izidi nizov, je bila ves čas zelo napeta. Enosmeren je bil samo drugi niz, ko je Zalet povsem prevladal. V ostalih je Sacile vedno imel rahlo prednost, a ga je Zalet pred koncem vsakič dohitel. V končnicah se je nato vnel boj za vsako točko, ki ga je v prvem zmagal Sacile, v ostalih pa Zalet. »Pohvala za zmago gre čisto vsem, igralkam, ki so se potile na igrišču, pa tudi vsem, ki so borile s klopi,« je po tekmi povedal trener Nicholas Privileggi, ki še verjame, da bi se Zalet lahko še dignil na lestvici.

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Fiume Veneto 3:1 (25:21, 25:21, 18:25, 25.18)

Soča: T. Cotič 17, Hlede 10, Černic 2, Devetak 10, Vižintin 15, Miklus 11, Antoni 0, S. Cotič 0, nv. A. Cotič, Makuc, Persoglia in Conte. Čavdek (L1), Venuti (L2). Trener: Battisti.

Pordenone – SloVolley ZKB 1:3 (20:25, 25:17, 23:25, 19:25)

SloVolley: Jereb 3, Terpin 12, Antoni 4, Jerič 14, Giusto 9, Komjanc 15, Margarito (l), Dessanti (l), Skilitsis 1, Castellani 0, Riccobon 2, Buri nv, Kosmina 0. Trener: Peterlin.

SloVolley ZKB je še četrto tekmo v skupini za napredovanje osvojil s 3:1, spet pa vknjižil tudi vse tri razpoložljive točke, tako da ohranja prvo mesto s 4 točkami naskoka pred Sočo ZKB Lokanda Devetak.

V Pordenonu, proti ekipi, ki je veljala za glavnega tekmeca, je zaigral zelo suvereno. Začetek je bil zelo dober. SloVolley je že v uvodu niza visoko povedel (4:10), v končnici pa le dovolil, da se je Pordenone nekoliko približal. Ekipi sta si v drugem nizu izmenjali vlogi: Pordenone je zaigral zelo prepričljivo, medtem ko je bil SloVolley manj učinkovit v vseh elementih. Pred tretjim nizom je bilo tako stanje izenačeno, 1:1. Odločilen za zmago je bil spet tretji niz. Po izenačenem začetku je SloVolley prevzel vodstvo po 15. točki in si priigral tudi prvo zaključno žogo 24:21. Točko za 2:1 je nato prispeval Jerič s centra. V četrtem nizu je Pordenone še zadnjič povedel 8:6, nato pa je SloVolley spreobrnil izid, povedel in sproščeno nadaljeval do 25. letošnje zmage.

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach – Gradisca 2:3 (17:25, 25:22, 25:16, 17:25, 8:15)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Golob 4, D. Mania' 20, L. Mania' 2, Mesar 6, Segre 11, Vremec 13, Vattovaz (L1), Petric (L2), Kalc 3, Mattana 0, Opacic, Tomsic 1. Trener: L. Mania'

Prva tekma play offa se je končala s tesnim porazom Sloge Tabor Studio Vegliach, kljub temu pa zaslužijo vsi igralci vso pohvalo za borbenost in sploh igro, ki so jo prikazali.

V rednem delu prvenstva je Gradisca obakrat zmagala brez izgubljenega seta in bila na koncu četrta, pred petouvrščeno Slogo Tabor Studio Vegliach pa je imela kar 13 točk prednosti. Tokrat je kazalo, da bo tudi na tem srečanju enako, saj so igralci Sloge Tabor začeli slabo, preveč grešili, proti koncu seta pa so se vendarle »ujeli«, a prepozno, da bi lahko ogrozili nasprotnika. V drugem nizu pa so zaigrali kot prerojeni, ni jih zbegala niti začetna prednost gostov (6:10), ampak so znali uveljaviti svojo igro, set osvojili, in nato v velikem slogu še tretjega. Žal pa si je proti koncu tega niza trener in podajac Loris Mania' poškodoval mišico na nogi in je moral zapustiti igrišče. Zamenjal ga je mladi Mattana, v naslednjem setu pa je vlogo podajača trener zaupal Aaronu Vremcu, ki ga je na krilu zamenjal Gal Leonard Kalc. Kljub tej spremembi so se igralci Sloge Tabor vrgli v boj izredno požrtvovalno, opravili veliko res lepih posegov v obrambi in bili povsem enakovredni Gradisci do 17. točke, ko je nekoliko popustil sprejem, kar je olajšalo delo gostujoči ekipi. V odločilnem setu si je Gradisca takoj priigrala nekaj točk prednosti, pa tudi izkušenost je bila na njeni strani, a so se mlajši igralci Sloge Tabor Studio Vegliach srčno borili do konca, tudi ko je bilo že jasno, kdo bo zmagovalec.

Povratna tekma bo naslednjo soboto v Gradišcu. (Inka)

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet – Alta Resa 3:0 (25:15, 25:20, 25:23)

Kontovel Zalet: Kovačič 15, Gruden 4, Grilanc 4, Kalin 5, Hussu 3, Ciuch 12, Pertot 2, M. Ban 0, B. Ban 0, Bezin (L1), Kneipp (L2), Sker in Barut. Trener: Calzi.