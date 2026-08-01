Sobota, 1. avgusta 2026

Nad večjim delom Evrope se razprostira območje visokega zračnega tlaka. Nad našimi kraji vztraja zelo topel in suh zrak.

Danes dopoldne bo spremenljivo oblačno, tako da ni izključena kaka ploha ali nevihta. Popoldne in zvečer bo na obali rahlo oblačno, v Alpah pa spremenljivo z možnimi nevihtami. Pihal bo veter z morja. Vroče bo, zlasti v nižinah in ponoči na obali.

Danes dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.