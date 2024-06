Sobota, 1. junija 2024

Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje z vremensko fronto, ki se počasi pomika tudi čez naše kraje. Z jugozahodnikom doteka k nam vlažen in v višinah razmeroma hladen zrak.

Ponoči in do jutra bodo še možne plohe in nevihte. Na obali in na nižini bo rahlo oblačno do spremenljivo, v gorskem svetu pa spremenljivo oblačno. V popoldanskih urah bodo v gorah možne krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko zajele tudi nekatere predele ravnin.

Danes bo dokaj sončno z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. V severnih krajih bo bolj oblačno, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.