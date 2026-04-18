Sobota, 18. aprila 2026

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnimi in severozahodnimi vetrovi doteka k nam razmeroma topel in bolj suh zrak.

Danes bo v hribih sprva rahlo oblačno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. V nižinah in na obali bo jasno do rahlo oblačno. Zjutraj bo na kraški planoti in v Trstu pihala šibka burja, nato pa morski veter. Popoldne bo kar toplo.

Danes bo sončno. Čez dan bo ponekod v notranjosti Slovenije pihal veter vzhodnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.