Poslovila se je zadnja živeča udeleženka pohoda XXX. divizije

V 103. letu starosti se je poslovila Anica Cucek iz Postojne, zadnja živeča udeleženka pohoda XXX. divizije v Benečijo, je zapisal na družbenih omrežjih predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman.

Rodila se je v Borjani na Kobariškem. Že v mladosti je občutila težke razmere fašistične okupacije, hkrati pa močan duh narodne zavesti, ki jo je spremljal vse življenje. Po kapitulaciji Italije se je kot mlada vključila v partizansko gibanje ter v vrstah Gregorčičeve brigade doživela zahtevne vojne čase.

Po koncu vojne je življenje nadaljevala v Postojni, kjer je od leta 1947 dolgoletno delala v bolnišnici. Dejavno je sodelovala tudi v lokalnem okolju in v ZB NOB Postojna ter prispevala k ohranjanju zgodovinskega spomina.

Njena življenjska pot ostaja pomembno pričevanje časa, zaznamovanega z vojno, solidarnostjo in vztrajnostjo.

Družini in svojcem Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije izreka iskreno sožalje in bo Anico Cucek ohranila v trajnem spominu.