Petek, 17 april 2026
Na domu skrival kokain in pripomočke za pakiranje

Policisti so aretirali 50-letnega moškega

Spletno uredništvo |
Trst |
17. apr. 2026 | 18:03
    Policija, fotografija je simbolična (ARHIV)
Tržaški policisti so v ponedeljek, 13. aprila, aretirali 50-letnega italijanskega državljana in ovadili njegovo partnerko zaradi nezakonite posesti, proizvodnje in trženja mamil.

Po večkratnem opazovanju dogajanja in nenavadnega vrveža v stanovanjski stavbi v mestnem središču so zasledili stanovalca, že znanega varnostnim organom.

Moškega so opazili, medtem ko je odhajal iz stavbe s sumljivo previdnostjo, zato so ga ustavili in preiskali. Pri sebi je imel več odmerkov kokaina, pripravljenih za prodajo.

Skladno z odločitvijo tržaškega državnega tožilca so policisti preiskali stanovanje, v katerem je bila partnerka, kjer so odkrili dodatne odmerke mamila, skrite v več krajih. Skupno so zasegli sto gramov kokaina, povečini že pakiranega in pripravljenega na prodajo, precizno tehtnico ter pripomočke za pripravo.

Moškega so aretirali in prepeljali v tržaški zapor, partnerko pa so ovadili na prostosti.

