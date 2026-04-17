Pri Nemah umrl jadralni padalec

Gorski reševalci iz Vidma so danes malo po 13. uri posredovali pri Nemah na Videmskem, kjer je zaradi hudih poškodb umrl 64-letni jadralni padalec, nizozemski državljan, ki je strmoglavil s svojim jadralnim padalom. Vzletel je z gore Bernadia vzhodno od Čente, padel pa je v Torlanu pri Nemah na strmem gozdnatem pobočju. Na interventno telefonsko številko za klice v sili so okrog 13. ure poklicali očividci ali se je morda uspel oglasiti sam jadralni padalec prek radijskih valov. Na podlagi koordinat, ki so jih prejeli, je stekla reševalna akcija. V pripravljenosti so bili tudi reševalci finančne policije, gasilci in karabinjerji.

Do poškodovanega jadralnega padalca so se štirje pripadniki gorske reševalne službe iz Vidma spustili z bližnje ceste v globino nekaj sto metrov, kjer so ga našli. Na kraj je s helikopterjem priletelo tudi zdravstveno osebje, ki je ugotovilo, da mu žal ne more več pomagati, ker je bil na mestu mrtev. Njegovo truplo so po dovoljenju sodnika odepljali in izročili pogrebnemu podjetju. Posredovanje se je zaključilo ob 15. uri.