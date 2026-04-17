S pametnimi zabojniki stopili korak nazaj

»Želimo si občino, ki bi bila brez zabojnikov za odpadke na cestah. Sliši se precej ambiciozno, pa vendar si prizadevamo, da bi njihovo število čim bolj omejili, jih naredili vsaj manj vidne oziroma jih vkopali, kjer bo mogoče. Da bi povečali odstotek recikliranja in torej ločevanja odpadkov ter zmanjšali izredno visoke stroške upravljanja le-teh,« je z občinskimi načrti postregel devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec na včerajšnjem srečanju z novinarji, posvečenem odpadkom in občinskim ekološkim storitvam. Ponudil je primer zgoniške občine, ki je dosegla zavidljivih 80 odstotkov ločenega zbiranja (devinsko-nabrežinska se nagiba k 50 odstotkom), kar predstavlja danes svetel zgled dobrih praks.

Novembra lani je občina v sklopu evropskega projekta Waste Design 2.0 začela izvajati poskusni projekt z odpadki. Komunalno podjetje Isontina Ambiente je namestilo 36 pametnih zabojnikov modela Colombo v Naselju sv. Mavra (26) in Ribiškem naselju (10), gospodinjstvom pa razdelilo manjše smetnjake za njihovo uporabo. V tem obdobju je 413 uporabnikov odvrglo odpadke, ki se jih ne da reciklirati, skupno 6500-krat.

Poskus pa se je izjalovil, saj je prišlo na dan več težav, sta pojasnila župan in podžupan Mitja Petelin. »Zlasti za starejše občane, ki s težavo dvigajo manjše smetnjake, da bi jih praznili v večje. Nerodno se je izkazalo dejstvo, da se moraš vsakič vrniti domov, da odložiš smetnjak, pa tudi to, da moraš imeti obe roki na razpolago, kar je moteče, če imaš dežnik ali psa. Pa tudi higienske razmere niso prepričale,« je pojasnil Petelin in opozoril tudi na peticijo s 360 podpisi krajanov z ugovori proti temu sistemu.

»Prihodnji teden bomo začeli z zamenjavo zabojnikov Colombo s tistimi tradicionalnimi za odpadke, ki jih ne ločujemo. Do konca maja bomo to rešili. Projekt pa bo glede na program Interreg ubral plan B, tako da bomo zabojnike Colombo jeseni postavili k javnim stavbam,« je dodal podžupan. Zabojnikom Colombo bo prihodnji teden posvečena seja svetniškega odbora za transparentnost.

Istočasno se (s prispevkom iz načrta za okrevanje in odpornost v višini 950 tisoč evrov) v občini zaključujejo dela za ureditev šestih podzemnih ekoloških otokov, in sicer v Nabrežini pri pokopališču, v Šempolaju, Praprotu, Trnovci, Sesljanu in Mavhinjah (ta otok bodo zaradi tehničnih težav premaknili). V prihodnjih mesecih se bosta šesterici otokov pridružila še dva, in sicer v Naselju sv. Mavra in v Nabrežini pri občini. »Podzemni zabojniki za zbiranje papirja, plastike in pločevink ter stekla imajo več prednosti: ob tem, da ne bodejo v oko, so tudi precej večji - en podzemni velja za dva do tri zunanje, sistem v njih pa samostojno zaznava, kdaj so polni,« je pojasnil Gabrovec.

Kot je bilo napovedano, bodo ti zabojniki na začetku odprti za vse, potem pa jih bo mogoče odpirati le s kartico EcoCARD, ki jo bodo v prihodnjih dveh mesecih na dom prejela vsa gospodinjstva, nastanitvene storitve, gostinci in trgovine. »Kartica bo v prihodnosti služila tudi za dostop do glavnih občinskih storitev, ki jih bomo sproti dodajali,« je še namignil župan. Za kartico so se odločili zlasti zato, da bi omejili odlaganje odpadkov s strani oseb, ki ne prebivajo v devinsko-nabrežinski občini.