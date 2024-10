Sobota, 19. oktobra 2024

Oblačno bo z obilnimi padavinami na zahodnem pasu. Popoldne se bo dež okrepil, na vzhodu pa bo v glavnem zmeren do znaten. Plimovanje bo povišano in morje bo vzvalovano, zlasti na območju med Gradežem in Lignanom. Ob morju bo pihala zmerna burja, na Tržaškem bodo sunki severovzhodnika lahko okrepljene jakosti.

Jutri bodo v zahodnih in osrednjih krajih še krajevne padavine, deloma plohe. Popoldne se bo na severovzhodu oblačnost trgala. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.