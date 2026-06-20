Sobota, 20. junija 2026

Nad srednjo Evropo in severnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih višinskih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje zelo topel in suh zrak.

Danes bo v nižinah in ob obali jasno do rahlo oblačno. Popoldne in zvečer bodo v hribih možne krajevne padavine ali posamezne nevihte. Vreme bo soparno, temperature bodo nad povprečjem tega obdobja. Pihal bo morski veter.

Danes bo precej jasno. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.