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Sobota, 20. junija 2026

Spletno uredništvo |
20. jun. 2026 | 0:01
    Sobota, 20. junija 2026
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Nad srednjo Evropo in severnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih višinskih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje zelo topel in suh zrak.

Danes bo v nižinah in ob obali jasno do rahlo oblačno. Popoldne in zvečer bodo v hribih možne krajevne padavine ali posamezne nevihte. Vreme bo soparno, temperature bodo nad povprečjem tega obdobja. Pihal bo morski veter.

Danes bo precej jasno. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

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