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Občina Sovodnje

75. obletnica občinske samostojnosti s pobratenjem in novim igriščem

V Sovodnjah je danes potekala slavnostna seja tamkajšnjega občinskega sveta ob okrogli obletnici obstoja občine

Aleksija Ambrosi |
Sovodnje |
19. jun. 2026 | 20:36
    75. obletnica občinske samostojnosti s pobratenjem in novim igriščem
    Slavnostna seja občinskega sveta( TIBALDI )
    75. obletnica občinske samostojnosti s pobratenjem in novim igriščem
    Slavnostna seja občinskega sveta( TIBALDI )
    75. obletnica občinske samostojnosti s pobratenjem in novim igriščem
    Slavnostna seja občinskega sveta( TIBALDI )
    75. obletnica občinske samostojnosti s pobratenjem in novim igriščem
    Slavnostna seja občinskega sveta( TIBALDI )
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Na prireditvenem prostoru v Ronku na Peči je danes potekala slavnostna seja sovodenjskega občinskega sveta. Z dogodkom, ki so se ga udeležili številni gostje in občani, so obeležili 75-letnico občinske samostojnosti.

Ob nagovoru župana Luce Piska sta bila na sporedu vročitev simboličnih daril in priznanj ter podpis pisma o nameri o pobratenju z Občino Vipava. Zapela sta Pečanska klapa pod vodstvom Patricka Quaggiata in zbor Sveti Štefan iz Vipave pod vodstvom Marka Fabčiča, namenu so predali tudi novo igrišče ob pokritem kotalkališču.

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