75. obletnica občinske samostojnosti s pobratenjem in novim igriščem

Na prireditvenem prostoru v Ronku na Peči je danes potekala slavnostna seja sovodenjskega občinskega sveta. Z dogodkom, ki so se ga udeležili številni gostje in občani, so obeležili 75-letnico občinske samostojnosti.

Ob nagovoru župana Luce Piska sta bila na sporedu vročitev simboličnih daril in priznanj ter podpis pisma o nameri o pobratenju z Občino Vipava. Zapela sta Pečanska klapa pod vodstvom Patricka Quaggiata in zbor Sveti Štefan iz Vipave pod vodstvom Marka Fabčiča, namenu so predali tudi novo igrišče ob pokritem kotalkališču.