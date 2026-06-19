Gogi in Gigi »z mulci na ulci« med Goricama

Na oktobrskem odprtju košarkarskega igrišča Gogi & Gigi med Novo Gorico in Gorico Luigija Datomeja ni bilo, čeprav je igrišče simbolično povezalo dve veliki košarkarski imeni, slovenskega košarkarskega zvezdnika Gorana Dragića in nekdanjega kapetana italijanske reprezentance. Tokrat bo drugače: Datome se bo v ponedeljek, 22. junija, v EPIC Centru v Novi Gorici le pridružil Dragiću in tako razveselil goriške ljubitelje košarke.

Srečanje bo potekalo v okviru dogodka Be-Line Talks, ki bo odprt za javnost in bo v znamenju športa, zdravja, preventive, kulture in filma. Večer bo ponudil preplet športnih zgodb, poglobljenih vsebin o dobrem počutju in prehrani ter projekcijo dokumentarnega filma Izgubljeno moštvo iz leta 2025. Dogodek bo povezoval Evgen Ban, vstop pa bo prost.

Popoldne se bodo na igrišču Gogi & Gigi v turnirju Z mulci na ulci pomerili mladi košarkarji z obeh strani meje. Ob 18. uri se bo večer nadaljeval z javnim pogovorom, na katerem bosta sodelovala Goran Dragić, nekdanji igralec lige NBA, zlati kapetan slovenske reprezentance in najkoristnejši igralec EuroBasketa 2017, ter Luigi Datome, nekdanji igralec lige NBA in nekdanji kapetan italijanske reprezentance. Pogovor bo priložnost za srečanje z dvema protagonistoma mednarodne košarke, ki sta za sabo pustila močan pečat.Ob 18.30 bo sledila projekcija dokumentarnega filma Izgubljeno moštvo, ki ga je režiral Jure Pavlović. Film o zadnji jugoslovanski košarkarski reprezentanci odpira zapleten odnos med športom in vojno ter skozi zgodbe jugoslovanskih košarkarjev prikazuje, kako je konflikt posegel v njihova življenja, kariere in državo. Projekcijo bosta uvedla režiser Pavlović in producent Miha Černec.

Od 20. ure dalje bo dogodek namenjen izobraževalni delavnici in ozaveščanju o športu, prehrani, preventivi, dobrem počutju in športni kulturi. Sodelovali bodo nutricionistka in biologinja Chiara Falcone, specialist športne medicine Mauro Cardinale ter Andrea Tomarchio, vodja športne prehrane pri Cetilar Nutrition.Be-Line Talks je del projekta Be-Line – Beyond the Line: Basket senza confini / Košarka brez meja, ki je nastal v sodelovanju med podjetjem Galaxia, ki ima več kot dvajset let izkušenj na področju mednarodne filmske produkcije, in športnim društvom Goriziana, ki v Gorici deluje od leta 1977. Projekt ima dvojni namen: spodbujati igranje košarke z organizacijo čezmejnih turnirjev ter ovrednotiti spomin in zgodovino košarke kot skupno kulturno dediščino Gorice in Nove Gorice.Pobuda poudarja šport kot prostor srečevanja in vključevanja, ne le kot tekmovanje. Organizatorji želijo z njo spodbuditi odprt dialog z občani o pomenu športa za osebni razvoj, socialno vključevanje, medkulturni dialog in zdrav življenjski slog. V tem duhu bo ponedeljkov večer povezal vrhunski šport, filmsko pripoved, strokovne vsebine in širšo javnost.Projekt BE-LINE financira Evropska unija v okviru programa SPF GO! 2025, ki ga upravlja EZTS GO.