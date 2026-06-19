FJK s 624 milijonov vrednim poletnim rebalansom

Medtem ko se je v stalnih odborih deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine v tem tednu nadaljevala razprava o zakonskem predlogu za obnovitev pokrajin, je deželna vlada na današnji seji dokončno potrdila predlog poletnega rebalansa deželnega proračuna, potem ko je 16. junija o le-tem soglasno izdal pozitivno mnenje Svet lokalnih skupnosti. Zdaj bo morala vlada predlog posredovati deželnemu svetu v odobritev, kar naj bi se zgodilo v teku meseca julija.

Poletni rebalans znaša 624 milijonov evrov, vsota pa se bo na koncu najbrž povečala, so sporočili iz tiskovnega urada deželne vlade. Pri tem je odbornica za finance Barbara Zilli včeraj poudarila, da tudi ta manever potrjuje voljo po vlaganju v rast ozemlja s podpiranjem podjetij in družin ter utrjevanjem povezovalnih infrastruktur, kot so ceste in mostovi. Največjega deleža bo tokrat deležno področje infrastrukture in ozemlja, kateremu je namenjenih 186 milijonov evrov. Sledijo proizvodne dejavnosti in turizem (104 milijonov), okolje in energetika (85 milijonov), dalje kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov (70 milijonov), zdravstvo (55 milijonov), kultura in šport (36 milijonov), premoženje in računalniški sistemi (27 milijonov), delo, izobraževanje in družina (13 milijonov), civilna zaščita (3,4 milijona) in lokalna samouprava (3,3 milijona evrov).

Drugače je danes zasedal tudi prvi stalni odbor deželnega sveta, pristojen za proračun in finance, ki je odobril nekatere člene zakonskega predloga o obnovitvi pokrajin, pri čemer je bilo pod drobnogled postavljeno zlasti vprašanje statusa bodočih pokrajinskih uslužbencev. 18. junija pa se je sestal četrti stalni odbor, pristojen za javne gradnje in prostorsko načrtovanje, ki se je seznanil z zakonskim predlogom o prenovi upravljanja ozemlja, katerega cilj je po besedah odbornice za infrastrukturo in promet Cristine Amirante preureditev odnosa med deželo in občinami, da se poenostavijo postopki in načrtovanje območja širše lokalne uprave. Razprava se bo vsekakor nadaljevala septembra, ko bo predvideno tudi zaslišanje izvedencev in nosilcev interesov.