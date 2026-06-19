Krenil je sprevod proti fašizmu in za svobodno Palestino

Mesec dni po napadu fašističnih pretepačev na antifašiste, ki so protestirali proti neofašistični komemoraciji v spomin na Almeriga Grilza, so antifašisti spet šli na ulice. Sprevod proti starim in novim fašizmom - kar vključuje tudi držo predstavnikov tržaških institucij in seveda izraelsko klavnico na Bližnjem vzhodu - je krenil po mestnem nabrežju, zaključil se bo na Trgu Libertà.

Na sklic protifašistične skupščine se je odzvalo mnogo miroljubnih, naprednih oziroma nasploh protifašističnih tržaških organizacij. Sprva je bilo tudi predvideno, da bi shod obiskal zgodovinsko neofašistične predele Trsta, a so varnostni organi organizatorjem prepovedali traso preko Trga Bonifacio, ob vznožju Drevoreda 20. septembra.

S Trajanovega nabrežja je malo po 19. uri krenilo približno 300 ljudi, spotoma se jim jih je doslej pridružilo še nekaj. Poleg palestinskih, libanonskih in mirovniških zastav je videti mnogo transparentov, tudi dvojezičnih.