Sobota, 22. junija 2024

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme; ozračje bo precej suho in vročina bo popustila. Čez dan bo na obalnem območju zapihal nekoliko bolj okrepljen morski veter. V hribovitem svetu bo dopoldne sprva rahlo oblačno, popoldne pa bo možna kakšna ploha ali nevihta.

Danes bodo v severnih krajih možne posamezne nevihte. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva, popoldne in zvečer bodo krajevne plohe ali nevihte. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.