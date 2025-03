Sobota, 22. marca 2025

Oblačno bo z občasnimi rahlimi padavinami, ki bodo dolgotrajnejše v Predalpskem svetu. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 m.

Danes bo večinoma oblačno. V zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo v severovzhodni Sloveniji okrepil. Ob morju se bo krepil južni veter. Jutranje temperature bodo od 5 do 8, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 10 do 15, v vzhodnih krajih do 17 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.