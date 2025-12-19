Za izboljšanje mobilnosti 17 milijonov

Porušenje nadvoza Ragazzi del 99, obnova pevmskega mostu, ureditev novih kolesarskih stez in parkirišča ob športni dvorani PalaBigot, poleg tega tudi izvedba drugega sklopa obnovitvenih del na Korzu Italije, prenova Boccacciove ulice in izgradnja parkirišča v Ulici Duse. Goriška občina bo v prihodnjem letu namenila 17 milijonov evrov za izboljšanje mobilnosti na občinskem ozemlju, kar sicer predstavlja največjo postavko v proračunu za prihodnje leto, kar se tiče naložb, ki se jih bo skupno nabralo za 27,66 milijona evrov.

Proračun za obdobje 2026-2028 so odobrili na sredinem zasedanju goriškega občinskega sveta. Za je glasovalo 23 občinskih svetnikov, ob predstavnikih večine je dokument podprl tudi Walter Bandelj (Slovenska skupnost), proti pa se je izreklo osem občinskih svetnikov opozicije. Župan Rodolfo Ziberna je uvodoma pojasnil, da je proračun za prihodnje leto vreden 130 milijonov evrov. V nadaljevanju je posebno pozornost namenil stroškom in predvidenim naložbam. Kot znano bo za socialo šlo 40 odstotkov izdatkov, pri čemer je župan omenil, da so se letos stroški za delovanje doma za starejše občane zvišali za 200.000 evrov, zaradi česar predvidevajo, da bodo omenjeni stroški prihodnje leto skupno znašali 2.785.000 evrov. Povečanje stroškov, in sicer za 87.500 evrov, predvidevajo tudi za upravljanje občinskih jasli. Za poletna središča in pošolski pouk bo prihodnje leto šlo 260.000 evrov.

Galerija prinaša nov strošek

»Občani se pritožujejo, ko je grad zaprt oz. ko jim ne ustreza urnik njegovega odprtja. Ker vsaka stvar stane, naj povem, da bomo za odprtje gradu oz. grajskega muzeja prihodnje leto porabili preko 600.000 evrov,« je pojasnil župan in napovedal, da bo 70.000 evrov šlo za sinagogo in 150.000 evrov za organizacijo raznih razstav. Tudi nova digitalna galerija, ki so jo pred dnevi odprli v Bombijevem predoru, bo občini prinašala nove stroške, in sicer 200.000 evrov na leto za električno energijo, ki je potrebna, da instalacija umetnika Refika Anadola žari. »Gre sicer le za majhen del skupne naložbe, za katero sta poskrbela kulturno ministrstvo in Dežela FJK,« je razložil župan.

Prihodnje leto bodo med goriškimi kulturnimi društvi razdelili 70.000 evrov, med športnimi društvi pa 81.500 evrov. V kritje stroškov za obratovanje bazena bo občina vložila 284.000 evrov, za stadion Fabretto bo šlo 97.000 evrov, za teniška igrišča 28.000 evrov, za nogometna igrišča 201.500 evrov, za telovadnice 125.000 evrov in za športno dvorano PalaBigot 205.000 evrov. Skupno bo v šport in mlade vloženih 1.561.404 evre, v turizem pa 1.366.252 evrov.

Okusi ob meji 2026 bodo goriško občino stali 450.000 evrov, medtem ko bodo v prireditev Contea, Goriški december, pust in še nekatere dogodke vložili 250.000 evrov proračunskih sredstev.

Za goriško občino zelo visok strošek predstavlja odvoz in sortiranje odpadkov, za kar bo prihodnje leto šlo 7,3 milijona evrov. Kar nekaj denarja, in sicer 673.000 evrov, bo po županovih besedah potrebnega tudi za vzdrževanje zelenic in parkov.

Župan Ziberna je glede naložb iz zadnjih let še posebno zadovoljen, da so obnovili večji del goriških šolskih poslopij. »Gorica je po vsej verjetnosti občina, kjer so z vidika potresne varnosti najvarnejše šole v Italiji,« je poudaril župan in napovedal, da bodo prihodnje leto 2,1 milijona evrov namenili obnovi vrtca v Gramscijevi ulici in 750.000 evrov prenovi vrtca v Ulici Lasciac v Podturnu. Še nekaj vzdrževalnih del, vrednih en milijon evrov, bodo izvedli na gradu, medtem ko bodo v obnovo bazena vložili 3.490.000 evrov, v ureditev območja za športnike invalide na stadionu Fabretto pa 910.000 evrov.

Most bo odprt tudi med deli

Posebno pozornost bodo namenili tudi mobilnosti. »Porušili bomo viadukt Ragazzi del 99, ki so ga gradili v obdobju, ko so bila pričakovanja glede števila prebivalcev drugačna od današnjih,« je napovedal župan in pojasnil, da bodo namesto viadukta zgradili novo krožišče. »Pevmski most pa bomo v bistvu podvojili,« je razložil župan in zagotovil, da med gradbenimi deli, vrednimi 2,5 milijona evrov, pevmskega mostu, ki bo dobil tudi kolesarsko stezo, ne bodo zaprli za promet.

Nove kolesarske steze bodo uredili tudi ob podgorski športni dvorani Bigot, kjer bodo uredili tudi parkirišče; naložba bo znašala 1,5 milijona evrov. 6,5 milijona evrov bo po drugi strani vredna obnova zadnjega dela Korza Italije v smeri železniške postaje. »700.000 evrov bo šlo za prenovo Boccacciove ulice, en milijon pa za novo parkirišče v Ulici Duse,« je še napovedal goriški župan.

Opozicija je razočarana

Manj navdušeni nad dokumentom so predstavniki opozicije. Emanuele Traini in Eleonora Sartori sta zapustila dvorano iz protesta, potem ko sta z ostalimi opozicijskimi svetniki očitala upravi, da ignorira predloge opozicije in ji ne omogoča, da bi dala svoj doprinos pri pripravi enotnega programskega dokumenta (DUP) in proračuna.

Predstavniki opozicije so tudi opozorili, da je bilo za Gorico leto Evropske prestolnice kulture neponovljivo, tako z vidika dogodkov kot z vidika naložb, spraševali pa so se, kaj bo od vsega tega ostalo Goričanom. Kritični so bili zlasti do napovedanega povišanja parkirnin in znižanja praga dohodkov, pod katerim so občani oproščeni plačevanja dodatka k davku Irpef, saj so ocenili, da bi morala občina iskati druge rešitve, namesto da bi segala v žep najšibkejšim.