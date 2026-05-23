Sobota, 23. maja 2026

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami so daleč stran od naših krajev. Nad naše kraje od severa doteka topel in vse bolj suh zrak.

Danes bo pretežno jasno. V hribovitem svetu bo verjetno nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Plohe bodo sicer malo verjetne. Na Tržaškem bo večji del dneva pihal burin, drugod pa šibki krajevni vetrovi.

Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.