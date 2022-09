Sobota, 24. septembra 2022

Dopoldne bo spremenljivo, več sonca bo v Alpah. Čez dan se bo oblačnost zgostila in začele se bodo pojavljati rahle padavine. Zvečer in ponoči poslabšanje, ob morju bo zapihal zmeren jugo; padavine se bodo okrepile in krajevno bodo lahko bolj znatne.

Jutri bo v severovzhodni in severni Sloveniji še delno jasno. Drugod se bo pooblačilo, v hribovitih krajih na zahodu bo popoldne že rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V noči na nedeljo se bo dež okrepil in razširil na vso Slovenijo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA