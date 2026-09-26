Sobota, 26. septembra 2026

Hladna fronta je ponoči prešla Slovenijo. Nad srednjo Evropo se je razširilo območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad naše kraje. Od severa k nam doteka hladnejši in suh zrak.

Danes bo pretežno jasno, le v alpskih dolinah bo zjutraj nekaj nizke oblačnosti. Ob morju bo zjutraj pihala šibka burja, popoldne pa krajevni vetrovi.

Danes bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.