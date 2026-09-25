V nedeljo bo za promet zaprto središče Devina

Iz lokalnega prevoznega podjetja Trieste Trasporti sporočajo, da bo v nedeljo zaradi načrtovanih vzdrževalnih del na cestišču za promet zaprto vaško središče Devina. Zato bo avtobusna linija 44 med Štivanom in Trstom preusmerjena po državni cesti 14 v obe smeri.

Za potrebe prebivalcev in obiskovalcev Devina bo lokalni prevoznik poskrbel za dve začasni postajališči. V smeri Štivana bo avtobus ustavljal pri hišni številki 78, v smeri Proseka oziroma Trsta pa pred turistično nastanitvijo Stella Maris.