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Promet

V nedeljo bo za promet zaprto središče Devina

Avtobusna linija 44 bo preusmerjena po državni cesti 14

Spletno uredništvo |
Devin |
25. sep. 2026 | 19:10
    V nedeljo bo za promet zaprto središče Devina
    Devinski portič na arhivskem posnetku, slika je simbolna( ARHIV )
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Iz lokalnega prevoznega podjetja Trieste Trasporti sporočajo, da bo v nedeljo zaradi načrtovanih vzdrževalnih del na cestišču za promet zaprto vaško središče Devina. Zato bo avtobusna linija 44 med Štivanom in Trstom preusmerjena po državni cesti 14 v obe smeri.

Za potrebe prebivalcev in obiskovalcev Devina bo lokalni prevoznik poskrbel za dve začasni postajališči. V smeri Štivana bo avtobus ustavljal pri hišni številki 78, v smeri Proseka oziroma Trsta pa pred turistično nastanitvijo Stella Maris.

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