Sto predavanj in tristo predavateljev o možganih v času UI

Kaj se zgodi, ko znanost zapusti laboratorije in stopi med ljudi? Od danes je odgovor mogoče iskati v središču Trsta, kjer se je z rezanjem traku začel 15. festival znanosti Trieste Next. Že dopoldne je bilo živahno: med šotori so se sprehajali šolarji, študenti, raziskovalci in drugi obiskovalci, ki so se lahko neposredno srečali z znanostjo. Letošnja tema je še poseben aktualna - kako se spreminja naše mišljenje v času, ko je umetna inteligenca postala del našega vsakdana.

Tri dni bo mesto v znamenju znanja, raziskovanja in vprašanj o prihodnosti. Pod naslovom Oblika mišljenja. Interakcije med možgani in inteligencami se bo od danes do nedelje zvrstilo več kot sto dogodkov, na katerih bo sodelovalo približno 300 predavateljev. Program povezuje številna področja, od nevroznanosti in umetne inteligence do medicine, fizike, geofizike, oceanografije, pedagogike, filozofije in znanstvene diplomacije. Že prvi pogled na festivalsko prizorišče pokaže, da festival ni namenjen samo strokovni javnosti. Številni dogodki so pripravljeni tako, da lahko znanost približajo tudi otrokom in mladim. Prav ti so bili med prvimi obiskovalci, ki so se dopoldne ustavljali pri stojnicah, postavljali vprašanja in se preizkušali v različnih poskusih.

Še pred uradnim začetkom festivala smo v šotoru Univerze v Trstu srečali rektorico Donato Vianelli, s katero smo na kratko poklepetali o letošnji temi in vlogi univerze pri festivalu. Letošnja osrednja tema po njenih besedah ni pomembna samo zaradi hitrega razvoja umetne inteligence. Govori namreč o inteligenci v širšem smislu - o povezovanju človeka, tehnologije, narave, kulture in gospodarstva, pa tudi o etiki, trajnosti in biotski raznovrstnosti. Vianelli je poudarila, da ima Trieste Next za univerzo posebno vrednost, saj omogoča, da raziskovalci zapustijo svoje običajno okolje in stopijo v neposreden stik z mestom in njegovimi prebivalci. Kot je slikovito dejala, je Trieste Next priložnost, da se univerza »spusti s hriba in vstopi v mesto.« Prav povezovanje znanosti z vsakdanjim življenjem je bilo eno od osrednjih sporočil letošnjega odprtja. Po mnenju Vianellijeve raziskovalec danes ne sme biti zaprt med štiri stene laboratorija. Sodobni problemi so preveč zapleteni, da bi jih lahko reševala ena znanstvena disciplina. Pri vprašanjih, kot so trajnostna mobilnost, zdravstvo in energetika, se morajo povezovati različna področja in hkrati prisluhniti potrebam družbe.