Slovenci častno izgubili proti Poljski, borili se bodo za bron

Slovenski odbojkarji so morali v polfinalu evropskega prvenstva priznati premoč Poljakom, ki so jih premagali s 3:0 (25:23, 25:23, 25:18). V prvih dveh nizih so Slovenci vseskozi zaostajali, a Poljake obakrat ujeli, na koncu pa jim je nekaj zmanjkalo. V tretjem nizu so bolje začeli in do polovice tudi vodili, nato so na Poljaki pritisnili na plin ter zasluženo osvojili tekmo. Pri Slovencih je bil najbolj razpoložen Nik Mujanović, ki je dosegel 20 točk.

Slovenci se bodo jutri ob 17. uri merili za bron s poražencem polfinala med Francijo in Finsko.