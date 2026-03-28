Sobota, 28 marca

Nad Alpe se je od zahoda razširilo območje visokega zračnega tlaka, nad jugovzhodno Evropo pa je ciklon z vremensko fronto. Z močnim vetrom severne smeri k nam doteka dokaj vlažen in hladen zrak.

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme.Dopoldne bo v visokogorju sprva še pihal zmeren severni veter, zmeren severovzhodnik na Tržaškem.Temperaturno kolebanje bo izrazito.Ponoči ter do jutra bo ponekod v nižinskem pasu lahko zmrzovalo.

Popoldne se bo oblačnost v zahodnih in osrednjih krajih trgala, padavine na vzhodu bodo ponehale. Pihal bo zmeren do močan severni veter, na Primorskem burja. Veter bo zvečer nekoliko oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem okoli 13 °C.

Ponoči bo na vzhodu več oblačnosti, drugod se bo delno razjasnilo. Severni veter bo postopno slabel, vendar bo predvsem na vzhodu države in pod Karavankami zjutraj še okrepljen. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, v alpskih dolinah okoli -5 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.